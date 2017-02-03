صرح اللواء حسام خليفة مدير أمن محافظة الغربية بأنه، في اطار ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام وضبط المسجلين خطر وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة، شنت مديرية الأمن حملة مكبرة على مستوى المحافظة أسفرت عن ضبط 173 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية جنائية وحبس وغرامات وضبط 1284 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط 4 متهمين هاربين من قضايا قتل وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية ، وضبط 5 قضايا اتجار وتعاطي مواد مخدرة ، وضبط 18 سلاح أبيض (سكين ومطواة وسيف) و 5 أسلحة نارية متنوعة وضبط 20 قضية تموينية متنوعة و22 قضية تلوث بيئي.