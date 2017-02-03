اتهمت السلطات التركية اليوم الجمعة اليونان بانتهاك القانون الدولي بإجرائها تدريبات عسكرية على جزيرة في بحر إيجه في تصعيد لخلاف بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنها على دراية بتقارير إعلامية يونانية ذكرت أن قوات يونانية خاصة نزلت بالمظلات على جزيرة كوس ، مضيفا أن التدريبات انتهاك لمعاهدة موقعة عام 1947 تحظر كل أشكال التدريب العسكري المماثل على الجزيرة.

ودعا مفتي أوغلو اليونان إلى الإحجام عن الأفعال أحادية الجانب التي قد تثير توترات وتتعارض مع القانون الدولي.

وفي المقابل ، قال وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس ” إن تصرفات تركيا تبدو وكأنها محاولة للتغطية على أزمتها الداخلية” ، مشيرا إلى أن المهم هو إبقاء قنوات الإتصال مفتوحة.

يذكر أنه تصاعد التوتر بين البلدين منذ أن منعت محكمة يونانية ، الأسبوع الماضي ، تسليم 8 جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب في يوليو الماضي ، وقالت تركيا إنها ستراجع العلاقات مع اليونان.