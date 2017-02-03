البيت الأبيض: العقوبات على إيران أعدت قبل رئاسة دونالد ترامبالجمعة، 3 فبراير 2017 11:28 م
ذكر البيت الأبيض أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على إيران كانت قيد الإعداد قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم ، لكن تم تفعيلها في ضوء الأحداث الأخيرة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر - في تصريحات صحفية نقلها راديو (سوا) الأمريكي - ” إن هذه النوعية من العقوبات لا تأتي بسرعة لكنني أعتقد أن توقيتها رد فعل على ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وبضعة كيانات إيرانية في أعقاب التجربة الصاروخية الإيرانية ، بينما يعكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وضع استراتيجية أوسع لمواجهة ما يعتبره تصرفات إيرانية تزعزع الإستقرار في المنطقة.
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