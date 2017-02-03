تدمير سيارة مفخخة لداعش غربي الموصلالجمعة، 3 فبراير 2017 10:47 م
دمرت طائرة مسيرة تابعة للجيش العراقي من طراز “ch4”، وفق معلومات من المديرية العامة للاستخبارات والأمن ، سيارة مفخخة مصفحة في منطقة “بادوش” شمال غربي الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قوة تابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت من القبض على ستة متهمين بالإرهاب خلال محاولتهم الدخول إلى بغداد من منافذ مختلفة وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.
كما اعتقلت قوة تابعة لشرطة كركوك اليوم خمسة مطلوبين قدموا مساعدات إلى تنظيم (داعش) الإرهابي ، وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر ، في تصريح صحفي ، إن قوات الشرطة نفذت عملية أمنية فجر اليوم اعتقلت خلالها المطلوبين إضافة إلى أربعة مشتبه بهم ، وتم تسليمهم إلى السلطة القضائية.
وكان حوالي 100 مسلح من تنظيم (داعش) بينهم انتحاريون هاجموا يوم الجمعة 21 أكتوبر الماضي مواقع بمدينة كركوك وقضاء الدبس ، وتمكنت القوات الأمنية والكردية من إفشال مخطط التنظيم للسيطرة على المواقع واتخاذ مدنيين دروعا بشرية ، وقتل 90 ارهابيا من داعش شاركوا في هجوم كركوك ، بينهم المسؤول عن مخطط الهجوم واعتقلت 13 آخرين بينهم المسؤول عن إيصال الإرهابيين.
واستهدف هجوم داعش مواقع مديرية الشرطة ومركز شرطة العدالة ومركز شرطة دوميز ومقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمدينة كركوك ومحطة كهرباء بقضاء الدبس ، كما سقط قتلى وجرحي من قوات الأمن العراقية والكردية والمدنيين ، وبقضاء الدبس سقط 8 قتلى من الموظفين العراقيين بعد إخراجهم من غرفة السيطرة بمحطة كهرباء الدبس وتفجيرها ، إضافة إلى أربعة من الخبراء الإيرانيين ، وأصيب 22 من موظفي وحراس المحطة.
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