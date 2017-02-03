أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن حوالي 250 ألفًا من العراقيين قد يغادرون الأحياء الغربية لمدينة الموصل؛ تحسبًا لهجوم عسكري جديد لاستعادة هذا الجزء من المدينة من قبضة المتطرفين.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارش - في تصريحات أودتها قناة العربية الإخبارية اليوم - إن المفوضية ومنظمات أخرى تعمل للاستجابة لاحتمال مغادرة أعداد كبيرة من العراقيين تحسبًا للمرحلة المخطط لها من الهجوم العسكري في غرب الموصل.

وأشار سالتمارش إلى أن ما يصل إلى ربع مليون شخص قد يغادرون غرب المدينة، حيث يعيش نحو 750 ألف نسمة، مضيفًا أن “عددًا كبيرًا من السكان محاصرون في غرب الموصل، ونحن بالطبع قلقون جدًا بشأنهم”.

وفر حتى الآن نحو 161 ألف شخص من المدينة منذ بدء الهجوم العسكري في 17 أكتوبر الماضي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، لكن قرابة 30 ألفًا منهم عادوا بعد استعادة الجيش العراقي الجزء الشرقي منها.