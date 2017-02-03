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الشرطة الفرنسية: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر مصري
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الشرطة الفرنسية: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر مصري

الجمعة، 3 فبراير 2017 10:30 م
وكالات

كشف الشرطة الفرنسية عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي على متحف اللوفر بالعاصمة باريس اليوم الجمعة، وقالت إن جنديا بالجيش أطلق الرصاص على رجل كان يحمل سلاحا أبيض وحقيبتين على ظهره قبل أن ينفذ هجوما على جنود عند متحف اللوفر في باريس.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، أن الرجل صاح “الله أكبر” واندفع صوب جنود من مجموعات الدورية قبل إطلاق النار عليه قرب مركز التسوق التابع للمتحف، مضيفة أن شخصا ثانيا اعتقل بعد أن تصرف بشكل مريب.

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