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حقيقة إيقاف إمام مسجد بالسويس بسبب الحضري
عصام الحضري
عصام الحضري

حقيقة إيقاف إمام مسجد بالسويس بسبب الحضري

الجمعة، 3 فبراير 2017 10:41 م
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أكد الدكتور إبراهيم جمعة- مدير أوقاف السويس، إن قرار إحالة الشيخ محمد عزت إمام مسجد التوبة، بعد حديثه عن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب، اتخذه عن قناعة شخصية، لخروج الشيخ عن موضوع خطبة الجمعة الموحدة.

وأضاف جمعة- في تصريحات صحفية، اليوم، أن السبب الحقيقي لقرار إيقاف إمام المسجد عن الخطابة هو خروجه عن موضوع الخطبة الموحدة وليس لحديثه عن شخص الحضري، مضيرا إلى أنه كان سيتخذ قرار إيقافه حتي لو تحدث عن الصدق والأمانة أو أي موضوع آخر، طالما كان الموضوع بعيدًا عن الخطبة الموحدة.

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