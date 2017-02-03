العراق: "الحشد الشعبي" تسيطر على 10 قرى وطرق إمداد لـ"داعش" بنينويالجمعة، 3 فبراير 2017 10:26 م
تمكنت قوات “الحشد الشعبي” العراقية من تأمين طرق الإمداد الرابطة ما بين جزيرة صلاح الدين والموصل جنوب غربي صحراء نينوى، وسيطرت على 10 قرى ومناطق، خلال عملية عسكرية استهدفت اليوم طرد تنظيم (داعش) وإجلاء عشرات العائلات إلى مناطق آمنة.
وذكر إعلام الحشد الشعبي مساء اليوم الجمعة أن القوات من المحاور الثلاثة للعملية التقت عند منطقة “الشركة” بعمق 14 كم غرب الشرقاط شمالي العراق، وحررت مناطق: الشركة وأم غربة وبستان رديف وتل أبو رسن وبستان شريف وأبو داوود وبيت سالم وساير المعيوف وعبد نزال وبيت أبو نواف باتجاه صحراء غرب نينوى.. ونجحت في قطع طرق إمداد التنظيم ما بين صحراء نينوى وجبال مكحول بصلاح الدين وقضاء الحويجة بكركوك، تمهيداً لعملية تحرير “الحويجة” التى يسيطر عليها داعش.
وأشار إلى أنه تمت السيطرة على المنشأة النفطية في جزيرة صلاح الدين والتي كان يستخدمها داعش كمقر مركزي، واستولت القوات على آليات عسكرية وأسلحة خفيفة متوسطة لداعش بالقرى المحررة غرب صحراء نينوى.. وتمكن السلاح الهندسي من رفع وتفجير العديد من العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم لعرقلة القوات.
من جانبه، لفت القيادي في الحشد النائب العراقي هادي العامري، إلى أنه تم إيقاف تقدم قوات الحشد باتجاه الحدود العراقية مع سوريا، لأن الأولوية لتحرير المنطقة المحصورة ما بين الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل شرقا، وقضاء “تلعفر” بمحافظة نينوي غربا.
وقال العامري - في تصريح للصحفيين - إن قوات الحشد تسعي لحسم معركة المنطقة الواقعة ما بين الموصل وتلعفر بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشيرا إلى أن القوات ستعود باتجاه الحدود السورية لاحقا.
وكانت قوات “الحشد الشعبي” بدأت في وقت سابق اليوم عملية عسكرية لتأمين طرق جنوب غربي صحراء نينوى شمالي العراق.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
المكتب الاقليمي لبنك التنمية الإفريقي يباشر مهامه رسميا في تونس
استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ظهر اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن البنك الإفريقي للتنمية يتقدمه المدير العام الجديد للمكتب الإقليمي للتنمية ...Fri, 03 Feb 2017 17:50:23 GMT
-
مصرع 7 أشخاص وإصابة 45 في انقلاب حافلة بطريق نويبع
أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الجمعة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في طريق نويبع اتجاه مدينة دهب. وأوضح الدكتور خالد مجاهد ...Fri, 03 Feb 2017 18:22:49 GMT
-
إعفاء مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي من منصبه
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة إعفاء مدير مكتب الإعلام عصام أبوعجيلة العول من منصبه. وأضاف المصرف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الجمعة : أن ...Fri, 03 Feb 2017 18:07:03 GMT
-
هشام بنتن: نفضل مصر كواجهة استثمارية لمشروعاتنا
قال رجل الأعمال السعودي، هشام بنتن، إنه يفضل مصر كواجهة استثمارية لمشروعاته، نظرًا للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخرًا، لجذب استثمارات أجنبية للسوق ...Fri, 03 Feb 2017 17:04:27 GMT
-
مترجم صيني لـ"محيط" : الشباب كلمة سر بلادنا
الصين رفعت شعار ” لقد تطورنا و نرغب أن تصيب هذه العدوى الآخرين ” ، و لكون الشباب كلمة السر فى نجاح التجربة الصينية ، أقيمت ندوة بمعرض الكتاب أمس تلقى الضوء على “دور ...Fri, 03 Feb 2017 19:56:00 GMT
-
شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في "السوبر"
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي، قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، يوم الجمعة ...Fri, 03 Feb 2017 16:49:20 GMT
-
تعويض تاريخي لطالبة اغتصبها أستاذها بـ"حفل التخرج"Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
بالأسماء.. أبرز «المرشحين» للحقائب الوزاريةFri, 03 Feb 2017 13:35:54 GMT