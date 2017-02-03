قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين.

وقال المسؤولان اللذان - طلبا عدم ذكر اسميهما حسبما افادت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الجمعة - إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الانقلابيون الحوثيون بهجوم إرهابي استهدف فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن.