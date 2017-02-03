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الأهلي يكتسح الاتحاد برباعية في الدوري السعودي
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الأهلي يكتسح الاتحاد برباعية في الدوري السعودي

الجمعة، 3 فبراير 2017 10:07 م
وكالات

اكتسح فريق الأهلي نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم الاتحاد مبكراً عن طريق عدنان فلاتة عند الدقيقة الثانية , وعاد الأهلي وأدرك التعادل عن طريق فيتفا في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وفي الشوط الثاني سجل الأهلي ثلاثة أهداف عن طريق مهند عسيري وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد في الدقائق 48 , 62 , 87 ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن الهلال “المتصدر “, فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الثالث.

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