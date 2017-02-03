وزارة الداخلية البحرينية تعلن البحث عن متهم في جرائم إرهابيةالجمعة، 3 فبراير 2017 10:11 م
قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تجري عمليات بحث عن متهم مطلوب في عدد من الجرائم الإرهابية.
وأضافت الداخلية ـ في بيان اليوم ـ إن المتهم يدعى علي محمد علي محمد حكيم العرب ويبلغ من العمر 23 عاما.
ودعت كل من لديه معلومات تساعد في القبض على المتهم الإسراع بالابلاغ عنه ، محذرة في الوقت ذاته من أن كل من يتستر على أي متهم يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية.
ويجيء الإعلان عن المتهم بعد أيام على مقتل ضابط شرطة في إعتداء إرهابي في منطقة “البلاد القديم” بضواحي العاصمة المنامة.
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