أكد طبيب منتخب مصر لكرة القدم محمد أبو العلا أن الثنائي محمد النني ومحمد عبد الشافي في حالة جاهزية تامة للمشاركة في مباراة المنتخب أمام الكاميرون، وهي المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية (2017 بالجابون) بعد غد الأحد على ستاد (اميتيه).

وقال محمد أبو العلا ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن حالة محمد عبد الشافي ومحمد النني تحسنت بشكل كبير للغاية، وأن الثنائي لم يعد يشكو من أي آلام.

وكان محمد عبد الشافي قد غاب عن مبارايات منتخب مصر في بطولة أفريقيا منذ إصابته بالتواء في الكاحل في لقاء منتخب مصر (الفراعنة) أمام منتخب أوغندا في دور المجموعات ، فيما غاب محمد النني عن مباراتي مصر أمام المغرب وبوركينا فاسو بسبب معاناته من شد في عضلة السمانة.

وأوضح طبيب المنتخب أن النني وعبد الشافي شاركا في تدريبات اليوم بشكل طبيعي للغاية، واجتازا الإختبار الطبي الذي خضعا له اليوم في المران، مؤكدا جاهزيتهما من الناحية الطبية لخوض النهائي الأفريقي أمام الكاميرون بعد غد.

وعن حالة أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، أشار أبو العلا إلى أن اللاعب يسير بشكل طيب في التدريبات التأهيلية، وسيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع باقي اللاعبين غدا السبت، ليقترب هو الآخر من اللحاق بمباراة الكاميرون.