خرجت مظاهرات في العاصمة اليونانية (أثينا) اليوم الجمعة ضد الحكومة بسبب الوفيات التي وقعت في معسكرات اللاجئين على جزيرة ليسبوس.

ونقلت قناة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين طالبوا بمنح اللاجئين المأوى ، وذلك بعد وفاة خمسة منهم خلال الشتاء الحالي.

وتوفي ثلاثة من الخمسة في الأسبوع الماضي في معسكر في ليسبوس ، بينما تقوم الحكومة بالتحقيق في ما إذا كانت الوفيات وقعت بسبب أدخنة السخانات المؤقتة.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي أنها بصدد تعزيز الجهود لنقل اللاجئين إلى مناطق بعيدة عن المعسكر خلال فصل الشتاء الحالي في فنادق وشقق بعيدة عن مكان المعسكر.