أصدرت جامعة الأسكندرية مساء اليوم الجمعة، بيانا نعت فيه أبناء الجامعة من طلاب كلية الصيدلة الذين صعدت أرواحهم إلى بارئها إثر الحادث الأليم الذى وقع بإنقلاب الحافلة التي كانوا يستقلونها خلال رحلة سياحية في جنوب سيناء.

وتقدمت أسرة الجامعة الى أسر الطلاب بخالص العزاء ، وأكدت وضع كافة امكاناتها للتضامن معهم ومع أسر المصابين ، واستعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.