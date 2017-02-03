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جامعة الإسكندرية تنعي الطلاب الذين توفوا في انقلاب أتوبيس بنويبع
جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تنعي الطلاب الذين توفوا في انقلاب أتوبيس بنويبع

الجمعة، 3 فبراير 2017 09:48 م
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أصدرت جامعة الأسكندرية مساء اليوم الجمعة، بيانا نعت فيه أبناء الجامعة من طلاب كلية الصيدلة الذين صعدت أرواحهم إلى بارئها إثر الحادث الأليم الذى وقع بإنقلاب الحافلة التي كانوا يستقلونها خلال رحلة سياحية في جنوب سيناء.

وتقدمت أسرة الجامعة الى أسر الطلاب بخالص العزاء ، وأكدت وضع كافة امكاناتها للتضامن معهم ومع أسر المصابين ، واستعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

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