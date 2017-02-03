منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا للكاميرون بنهائي إفريقياالجمعة، 3 فبراير 2017 09:36 م
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة في العاصمة الجابونية (ليبرفيل) ، في إطار الإستعداد لمواجهة منتخب الكاميرون بعد غد الأحد ، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ( 2017 بالجابون).
وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد منح اللاعبين راحة من مران أمس الخميس واكتفى فقط بأداء بعض التدريبات الترفيهية في حمام السباحة ، وذلك خوفا من تعرض أي لاعب الى الاصابة ، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق أول أمس في مباراة بوركينا فاسو التي استمرت إلى الوقت الإضافي ثم ضربات الجزاء قبل أن يفوز منتخب مصر (الفراعنة) في النهاية.
وخاض المنتخب تدريباته اليوم الجمعة على ملعب وزارة الشباب والرياضة في ليبرفيل، بحضور هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ، وحازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الجابون.
وشارك الثنائي محمد النني ومحمد عبد الشافي في تدريبات المنتخب اليوم لأول مرة منذ تعرضهما للإصابة ، حيث خاضا تدريبات تأهيلية مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب ، قبل أن يشاركا بشكل طبيعي في تدريبات الكرة لتتأكد جاهزيتهما لخوض نهائي بطولة أفريقيا.
وإكتفى أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب بأداء تدريبات تأهيلية فقط دون المشاركة في تدريبات الكرة ، حيث يعاني اللاعب من التهابات في عظمة الحوض غاب على إثرها عن مباراة مصر الماضية أمام بوركينا فاسو.
كما اكتفى لاعبو المنتخب الأساسيين بأداء تدريبات بدنية خفيفة ، بمشاركة أحمد حجازي وعلي جبر وأحمد المحمدي وأحمد فتحي وإبراهيم صلاح وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ، حتى لا يتعرض أي منهما للإجهاد ، خاصة في ظل تلاحم مبارايات المسابقة الأفريقية.
وخاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية مع مدرب الأحمال أنطونيو ، ثم شاركوا في تدريبات فنية بالكرة تحت إشراف هيكتور كوبر ، كما أدى حارسا المرمى عصام الحضري وشريف إكرامي تدريبات قوية مع مدرب الحراس أحمد ناجي.
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