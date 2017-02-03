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بالأسماء.. ضحايا ومصابي انقلاب أتوبيس بطريق نويبع
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بالأسماء.. ضحايا ومصابي انقلاب أتوبيس بطريق نويبع

الجمعة، 3 فبراير 2017 09:18 م

أكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس 1456 رحلات السويس ـ الذي كان يقل رحلة لطلاب جامعة الأسكندرية في منطقة الصاعدة بنويبع ـ الي 8 وفيات، ونقل 19 من المصابين الي مستشفي شرم الشيخ الدولي.

وأشار الي أنه تم التعرف علي أسماء المتوفين وهم: مريهان علاء ، حسناء الياس ، مريم وليد ، عمرو علاء ، خالد محمد وسائق الأتوبيس السيد محمد، وجاري التعرف علي جثتين.

كما تم التعرف علي أسماء المصابين وهم : هالة عبدالسلام ، نيرة عصام ، ندي نبيل ، روان أسامة ، ميار نبيل ، خالد محمد ، عامر محمد ، محمد مزيد، عفاف أحمد، أسماء يسري، إسراء أحمد ، آلاء عادل ، بسنت محمد ، رنيم ممدوح ، هالة محمد ، معاذ حمدي ، غادة حامد ، إيمان حامد ، أحمد صالح، شيماء خالد ، غادة اسماعيل ، سارة عادل ، محمد عادل ، محمد السعيد ، أميرة أشرف ، محمد مصطفي ، روضاء ابراهيم ، روان السيد دنيا محسن، هبة أبو اليزيد ، هند أبو اليزيد ، أمير خالد ، قمر عدنان ، هدير أبو اليزيد ، خلود عصام ، عصام محمد ، عامر محمد ، دعاء أسامة وشرويد محمد.

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