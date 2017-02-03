بالأسماء.. ضحايا ومصابي انقلاب أتوبيس بطريق نويبعالجمعة، 3 فبراير 2017 09:18 م
أكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس 1456 رحلات السويس ـ الذي كان يقل رحلة لطلاب جامعة الأسكندرية في منطقة الصاعدة بنويبع ـ الي 8 وفيات، ونقل 19 من المصابين الي مستشفي شرم الشيخ الدولي.
وأشار الي أنه تم التعرف علي أسماء المتوفين وهم: مريهان علاء ، حسناء الياس ، مريم وليد ، عمرو علاء ، خالد محمد وسائق الأتوبيس السيد محمد، وجاري التعرف علي جثتين.
كما تم التعرف علي أسماء المصابين وهم : هالة عبدالسلام ، نيرة عصام ، ندي نبيل ، روان أسامة ، ميار نبيل ، خالد محمد ، عامر محمد ، محمد مزيد، عفاف أحمد، أسماء يسري، إسراء أحمد ، آلاء عادل ، بسنت محمد ، رنيم ممدوح ، هالة محمد ، معاذ حمدي ، غادة حامد ، إيمان حامد ، أحمد صالح، شيماء خالد ، غادة اسماعيل ، سارة عادل ، محمد عادل ، محمد السعيد ، أميرة أشرف ، محمد مصطفي ، روضاء ابراهيم ، روان السيد دنيا محسن، هبة أبو اليزيد ، هند أبو اليزيد ، أمير خالد ، قمر عدنان ، هدير أبو اليزيد ، خلود عصام ، عصام محمد ، عامر محمد ، دعاء أسامة وشرويد محمد.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
مصرع 7 أشخاص وإصابة 45 في انقلاب حافلة بطريق نويبع
أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الجمعة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في طريق نويبع اتجاه مدينة دهب. وأوضح الدكتور خالد مجاهد ...Fri, 03 Feb 2017 18:22:49 GMT
-
4×6 .. حينما يعالج الفن إدمان المخدرات - محيط
شهدت قاعة سهير القلماوي، ضمن فعاليات الاحتفاليات الفنية أمس الخميس بمعرض الكتاب، عرض ومناقشة فيلم وهو روائى قصير يدور حول تعاطى المواد المخدرة.Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
وزير الثقافة المصري لنظيره السعودي : اختبارات علاقتنا جعلتها أكثر قوة
قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي إن أن مشاركة مصر بمهرجان الجنادرية للتراث، تثبت وترد على كل من يقولون ويحاولون إثارة مشكلة في العلاقات المصرية ...Fri, 03 Feb 2017 14:53:11 GMT
-
"إمسك محفظتك" حملة لمقاطعة منتجات إيفانكا
قرر متجر “نوردسترام” الأمريكي، إسقاط خط إنتاج كامل من الملابس والأحذية مسجل باسم إيفانكا ترامب، بسبب انخفاض حاد في المبيعات بعد حملة مقاطعة لأزيائها. وقالت سلسلة ...Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
البحرين تشارك في اجتماع الاتحاد العربي للسباحة في الاردن
شاركت مريم ميرزا عضو مجلس ادارة الاتحاد البحريني للسباحة في الاجتماع الأول للجنة المرأة بالاتحاد العربي للسباحة والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان. وقال الاتحاد ...Fri, 03 Feb 2017 14:19:48 GMT
-
حقيقة وقوع انفجار في «مصر الجديدة» - محيط
نفى اللواء أشرف قابيل مدير شرطة المفرقعات بالقاهرة، صحة ما تردد حول وقوع انفجار بمنطقة مصر الجديدة خلف حديقة الميريلاند. وأضاف قابيل، أن هذا الخبر…Fri, 03 Feb 2017 12:34:49 GMT
-
تعويض تاريخي لطالبة اغتصبها أستاذها بـ"حفل التخرج"Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
ترامب يهدد «إيران»: «أنا مش طيب زي أوباما»
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إيران “تلعب بالنار”، ولا تقدر كم كان الرئيس السابق باراك أوباما، طيبًا معهم. وأضاف الرئيس الأمريكى، فى تغريدة، عبر حسابه ...Fri, 03 Feb 2017 12:19:34 GMT