تزايدت فرص لحاق ثنائي منتخب مصر محمد النني ومحمد عبد الشافي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، بعد تعافيهما من الإصابة.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني بعد غد /الأحد/ على استاد “اميتيه”، في المباراة النهائية لبطولة كاس الأمم الإفريقية 2017، بعد تأهل الفراعنة على حساب بوركينا فاسو، والكاميرون على حساب غانا.

وغاب النني عن مباراتي منتخب مصر الماضيتين أمام المغرب وبوركينا فاسو بسبب معاناته من شد في عضلة السمانة، فيما يغيب عبد الشافي عن المنتخب منذ لقاء أوغندا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشارك النني وعبد الشافي في تدريبات منتخب مصر اليوم /الجمعة/ لأول مرة منذ إصابتهما، حيث بدأ اللاعبان المران بتدريبات تأهيلية، قبل أن يشاركا في تدريبات الكرة مع اللاعبين البدلاء، حيث ظهرا بشكل جيد، ولم يشتك أي منهما من أي آلام؛ مما يزيد من فرص لحاقهما باللقاء النهائي.