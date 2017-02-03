تزايد فرص مشاركة النني وعبد الشافي بنهائي إفريقيا بالجابونالجمعة، 3 فبراير 2017 08:35 م
تزايدت فرص لحاق ثنائي منتخب مصر محمد النني ومحمد عبد الشافي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، بعد تعافيهما من الإصابة.
ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني بعد غد /الأحد/ على استاد “اميتيه”، في المباراة النهائية لبطولة كاس الأمم الإفريقية 2017، بعد تأهل الفراعنة على حساب بوركينا فاسو، والكاميرون على حساب غانا.
وغاب النني عن مباراتي منتخب مصر الماضيتين أمام المغرب وبوركينا فاسو بسبب معاناته من شد في عضلة السمانة، فيما يغيب عبد الشافي عن المنتخب منذ لقاء أوغندا في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وشارك النني وعبد الشافي في تدريبات منتخب مصر اليوم /الجمعة/ لأول مرة منذ إصابتهما، حيث بدأ اللاعبان المران بتدريبات تأهيلية، قبل أن يشاركا في تدريبات الكرة مع اللاعبين البدلاء، حيث ظهرا بشكل جيد، ولم يشتك أي منهما من أي آلام؛ مما يزيد من فرص لحاقهما باللقاء النهائي.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
مصرع 7 أشخاص وإصابة 45 في انقلاب حافلة بطريق نويبع
أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الجمعة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في طريق نويبع اتجاه مدينة دهب. وأوضح الدكتور خالد مجاهد ...Fri, 03 Feb 2017 18:22:49 GMT
-
4×6 .. حينما يعالج الفن إدمان المخدرات - محيط
شهدت قاعة سهير القلماوي، ضمن فعاليات الاحتفاليات الفنية أمس الخميس بمعرض الكتاب، عرض ومناقشة فيلم وهو روائى قصير يدور حول تعاطى المواد المخدرة.Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
وزير الثقافة المصري لنظيره السعودي : اختبارات علاقتنا جعلتها أكثر قوة
قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي إن أن مشاركة مصر بمهرجان الجنادرية للتراث، تثبت وترد على كل من يقولون ويحاولون إثارة مشكلة في العلاقات المصرية ...Fri, 03 Feb 2017 14:53:11 GMT
-
"إمسك محفظتك" حملة لمقاطعة منتجات إيفانكا
قرر متجر “نوردسترام” الأمريكي، إسقاط خط إنتاج كامل من الملابس والأحذية مسجل باسم إيفانكا ترامب، بسبب انخفاض حاد في المبيعات بعد حملة مقاطعة لأزيائها. وقالت سلسلة ...Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
البحرين تشارك في اجتماع الاتحاد العربي للسباحة في الاردن
شاركت مريم ميرزا عضو مجلس ادارة الاتحاد البحريني للسباحة في الاجتماع الأول للجنة المرأة بالاتحاد العربي للسباحة والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان. وقال الاتحاد ...Fri, 03 Feb 2017 14:19:48 GMT
-
حقيقة وقوع انفجار في «مصر الجديدة» - محيط
نفى اللواء أشرف قابيل مدير شرطة المفرقعات بالقاهرة، صحة ما تردد حول وقوع انفجار بمنطقة مصر الجديدة خلف حديقة الميريلاند. وأضاف قابيل، أن هذا الخبر…Fri, 03 Feb 2017 12:34:49 GMT
-
تعويض تاريخي لطالبة اغتصبها أستاذها بـ"حفل التخرج"Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
ترامب يهدد «إيران»: «أنا مش طيب زي أوباما»
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إيران “تلعب بالنار”، ولا تقدر كم كان الرئيس السابق باراك أوباما، طيبًا معهم. وأضاف الرئيس الأمريكى، فى تغريدة، عبر حسابه ...Fri, 03 Feb 2017 12:19:34 GMT