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غدا.. وزيرة التضامن تشارك في إطلاق مبادرة "اطمن على نفسك"
غادة والي وزيرة التضامن ‎

غدا.. وزيرة التضامن تشارك في إطلاق مبادرة "اطمن على نفسك"

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:32 م

تشارك غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي غدا /السبت/ في المؤتمر الصحفي لإطلاق مبادرة “اطمن على نفسك” للتوعية ومحاربة فيروس “سي” بدعم وحضور من العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى والمسئولين والشخصيات العامة والفنانين والرياضيين.

وأكدت غادة والي - في تصريح اليوم /الجمعة/ - أن المبادرة تستهدف القضاء على فيروس “سي”، وتنطلق من محافظة المنيا كمرحلة أولى وستشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للاطمئنان على حالتهم الصحية ودعم الرعاية الطبية لهم.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تطلقها مؤسسات الكبد المصري، و”اسمعونا”، و”دنيا جديدة”، والرئيس الشرفي لها عميد لاعبي العالم قائد منتخب مصر السابق اللاعب أحمد حسن.

من جهته، أكد الإعلامي الدكتور محمد العقبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة “اسمعونا”، والمنسق العام لمبادرة “اطمن على نفسك” أن مؤتمر إطلاق المبادرة يأتي بعد أن تم عرضها في المؤتمر الوطني للشباب بأسوان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الاحتفالية تشهد إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة، بعنوان “اطمن ماتخافش”، للمطربة جنات، من كلمات نادر عبدالله، وألحان ودود.

وقال إن إطلاق المبادرة بتنسيق وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واللواء عصام الدين البديوي محافظ المنيا، وعدد من النواب، رؤساء وأعضاء لجان الصحة والتعليم بالبرلمان، وعدد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.

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