أمهلت الشرطة الإسرائيلية مواطنا فلسطينيا من قرية مشيرفة قضاء أم الفحم، 24 ساعة لهدم منزله بيده، بذريعة البناء دون تراخيص، وإلا ستقوم الشرطة بتوفير الحراسة للجرافات التي ستنفذ أمر الهدم.

وقالت مصادر فلسطينية إن المواطن أحمد اغبارية بقرية مشيرفة بمنطقة أم الفحم - بالقرب من حيفا - توجه بنداء استغاثة للجنة المتابعة العليا وللقيادات والجماهير العربية لمساندته والتوافد للقرية للاعتصام قبالة منزله والتصدي مع العائلة لمنع هدم المنزل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت بتوفير الحماية للجرافات التي أقدمت على هدم 12 منزلا في مدينة قلنسوة، ولاحقا تم هدم 12 منزلا و8 منشآت زراعية في قرية أم الحيران، حيث استشهد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة قبيل بدء عملية هدم المنازل منذ قرابة الاسبوعين.

من جانبها، أشارت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة إلى أنه عقب تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتطبيق قانون البناء في البلدات العربية وصلت 7 أوامر هدم فورية لمنازل في وادي عارة بذريعة انعدام التراخيص، علما بأن لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية ترفض توسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية ومنح التراخيص للمنازل العربية التي شيدت فوق أرض بملكية خاصة.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو، قد أوعز قبل عدة أسابيع للشرطة على هدم المنازل بالبلدات العربية بذريعة البناء دون تراخيص، انتقاما لإخلاء مستوطنة “عمونا”.. وبحسب الخطة التي أدرجها نتنياهو، طالب إردان بتوجيه التعليمات لقيادة الشرطة في البلاد بتطبيق قانون البناء وهدم منازل عربية في المدن الساحلية والنقب والمثلث والجليل، بحجة تشييدها دون تراخيص.