الشرطة الإسرائيلية تمهل مواطنا فلسطينيا 24 ساعة لهدم منزله بيدهالجمعة، 3 فبراير 2017 08:28 م
أمهلت الشرطة الإسرائيلية مواطنا فلسطينيا من قرية مشيرفة قضاء أم الفحم، 24 ساعة لهدم منزله بيده، بذريعة البناء دون تراخيص، وإلا ستقوم الشرطة بتوفير الحراسة للجرافات التي ستنفذ أمر الهدم.
وقالت مصادر فلسطينية إن المواطن أحمد اغبارية بقرية مشيرفة بمنطقة أم الفحم - بالقرب من حيفا - توجه بنداء استغاثة للجنة المتابعة العليا وللقيادات والجماهير العربية لمساندته والتوافد للقرية للاعتصام قبالة منزله والتصدي مع العائلة لمنع هدم المنزل.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت بتوفير الحماية للجرافات التي أقدمت على هدم 12 منزلا في مدينة قلنسوة، ولاحقا تم هدم 12 منزلا و8 منشآت زراعية في قرية أم الحيران، حيث استشهد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة قبيل بدء عملية هدم المنازل منذ قرابة الاسبوعين.
من جانبها، أشارت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة إلى أنه عقب تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتطبيق قانون البناء في البلدات العربية وصلت 7 أوامر هدم فورية لمنازل في وادي عارة بذريعة انعدام التراخيص، علما بأن لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية ترفض توسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية ومنح التراخيص للمنازل العربية التي شيدت فوق أرض بملكية خاصة.
وكان رئيس الحكومة نتنياهو، قد أوعز قبل عدة أسابيع للشرطة على هدم المنازل بالبلدات العربية بذريعة البناء دون تراخيص، انتقاما لإخلاء مستوطنة “عمونا”.. وبحسب الخطة التي أدرجها نتنياهو، طالب إردان بتوجيه التعليمات لقيادة الشرطة في البلاد بتطبيق قانون البناء وهدم منازل عربية في المدن الساحلية والنقب والمثلث والجليل، بحجة تشييدها دون تراخيص.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
مصرع 7 أشخاص وإصابة 45 في انقلاب حافلة بطريق نويبع
أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الجمعة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في طريق نويبع اتجاه مدينة دهب. وأوضح الدكتور خالد مجاهد ...Fri, 03 Feb 2017 18:22:49 GMT
-
4×6 .. حينما يعالج الفن إدمان المخدرات - محيط
شهدت قاعة سهير القلماوي، ضمن فعاليات الاحتفاليات الفنية أمس الخميس بمعرض الكتاب، عرض ومناقشة فيلم وهو روائى قصير يدور حول تعاطى المواد المخدرة.Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
وزير الثقافة المصري لنظيره السعودي : اختبارات علاقتنا جعلتها أكثر قوة
قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي إن أن مشاركة مصر بمهرجان الجنادرية للتراث، تثبت وترد على كل من يقولون ويحاولون إثارة مشكلة في العلاقات المصرية ...Fri, 03 Feb 2017 14:53:11 GMT
-
"إمسك محفظتك" حملة لمقاطعة منتجات إيفانكا
قرر متجر “نوردسترام” الأمريكي، إسقاط خط إنتاج كامل من الملابس والأحذية مسجل باسم إيفانكا ترامب، بسبب انخفاض حاد في المبيعات بعد حملة مقاطعة لأزيائها. وقالت سلسلة ...Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
البحرين تشارك في اجتماع الاتحاد العربي للسباحة في الاردن
شاركت مريم ميرزا عضو مجلس ادارة الاتحاد البحريني للسباحة في الاجتماع الأول للجنة المرأة بالاتحاد العربي للسباحة والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان. وقال الاتحاد ...Fri, 03 Feb 2017 14:19:48 GMT
-
حقيقة وقوع انفجار في «مصر الجديدة» - محيط
نفى اللواء أشرف قابيل مدير شرطة المفرقعات بالقاهرة، صحة ما تردد حول وقوع انفجار بمنطقة مصر الجديدة خلف حديقة الميريلاند. وأضاف قابيل، أن هذا الخبر…Fri, 03 Feb 2017 12:34:49 GMT
-
تعويض تاريخي لطالبة اغتصبها أستاذها بـ"حفل التخرج"Fri, 03 Feb 2017 14:36:20 GMT
-
ترامب يهدد «إيران»: «أنا مش طيب زي أوباما»
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إيران “تلعب بالنار”، ولا تقدر كم كان الرئيس السابق باراك أوباما، طيبًا معهم. وأضاف الرئيس الأمريكى، فى تغريدة، عبر حسابه ...Fri, 03 Feb 2017 12:19:34 GMT