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انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 16 مارس المقبل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 16 مارس المقبل

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:13 م
أ ش أ

عقد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مؤتمرا صحفيا اليوم /الجمعة/ للإعلان عن انطلاق دورته السادسة، التي تبدأ في 16 مارس المقبل وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بحضور العديد من الفنانين.

وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد ، إن المهرجان تلقى 580 فيلما للمشاركة في دورته السادسة، وتم اختيار 126 فيلما من 35 دولة سوف تشارك في مسابقات المهرجان الرسمية وغير الرسمية.

وأضاف أن المهرجان سينظم مسابقات للشباب عن أفلامهم المستقلة ، بالإضافة إلى دعوة 25 شابا من محافظات مصر للمشاركة في المهرجان.

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