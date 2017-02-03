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مصرع 7 أشخاص وإصابة 45 في انقلاب حافلة بطريق نويبع
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 45 في انقلاب حافلة بطريق نويبع

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:11 م
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الجمعة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في طريق نويبع اتجاه مدينة دهب.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى نويبع وذلك بمشاركة 28 سياراة إسعاف.

وقال مجاهد، إنه جارى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات شرم الشيخ الدولي ودهب، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين خطيرة ومتوسطة الخطورة وباقي الحالات تنوعت إصابتها ما بين كسور وخدوش وسحجات وجميعها تتلقى العلاج اللازم.

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