نفت سفارة الكويت بالعراق ما رددته بعض وسائل إعلام عن إصدار الكويت لقرار بمنع دخول رعايا العراق وسوريا وإيران وأفغانستان وباكستان على غرار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان لسفارة الكويت، اليوم الجمعة، أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة عن منع رعايا خمس دول إسلامية من الدخول إلى دولة الكويت ومن بينها العراق غير صحيح.

وأضاف: أنه لم يصدر عن دولة الكويت أية قرارات تتعلق بحظر أو منع دخول رعايا الدول المشار لها، وأن هناك جالية كبيرة من هذه الجنسيات تعيش في دولة الكويت مع عائلاتها في أمن وأمان وتتمتع بكامل حقوقها ويتردد عليهم ذووهم لزياراتهم بصورة مستمرة دون أن يكون هناك ما يمنع بعد حصولهم على تأشيرات الدخول اللازمة.

وكان السفير الأمريكي لدى العراق دوجلاس سيليمان كشف عن أن قرار منع رعايا العراق من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل الدبلوماسيين والسياسيين والتجار ورجال الأعمال العراقيين .. وقال إن الفئات الأربع غير مشمولين بقرار المنع من الحصول على تأشيرات الدخول وبإمكانهم السفر إلى الولايات المتحدة، وأرجع القرار لوجود قلق أمني قد يهدد الولايات المتحدة وأن المنع يتعلق فقط بالجانب السياحي.