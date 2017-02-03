ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، مؤتمره العالمي الثاني في الأردن خلال يومي 8 - 9 من مايو القادم.

وذكر المجلس - التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم - أن المؤتمر، الذي سيعقد تحت رعاية البنك المركزي الأردني، سيكون تحت عنوان “التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية”.

وسيناقش المؤتمر هذا العام أهم التطورات والمفاهيم التي تعزز من مكانة التمويل الإسلامي والسبل التي ترقى بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وسط الأسواق الدولية.

وسيجمع المؤتمر أصحاب المصلحة، وصناع القرار، وقادة العمل المصرفي الإسلامي تحت سقف واحد لعرض وجهات نظر الرؤساء التنفيذيين والمهنيين من عدة أطراف من أجل تحديد أساسيات النجاح في العمل المصرفي، لضمان استمرارية البقاء في مستوى مرموق في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية.

وتأسس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عام 2001 كمنظمة دولية تتبع منظمة التعاون الإسلامي ويمثل المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

ويهدف المجلس إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته حوالي 120 مؤسسة مالية، موزعة على 30 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية.