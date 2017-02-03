شنت قاذفات (تبولوف تو-22 إم 3) الروسية، اليوم الجمعة، غارات جوية على مستودع ذخيرة تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي، قرب مدينة الميادين في محافظة دير الزور السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء “تاس” الروسية - أن “قاذفات (توبلوف تو-22 إم 3) الروسية شنت غارات جوية على منشآت الإرهابيين في سوريا”.

وأفاد البيان العسكري بأن الغارات استهدفت مخزنًا كبيرًا للأسلحة التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرًا إلى أنه تم تدمير جميع الأهداف.