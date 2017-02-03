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الجمعة 3 فبراير 2017 06:59 مساءً
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إعفاء مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي من منصبه
مصرف ليبيا المركزي

إعفاء مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي من منصبه

الجمعة، 3 فبراير 2017 07:57 م

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة إعفاء مدير مكتب الإعلام عصام أبوعجيلة العول من منصبه.
وأضاف المصرف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الجمعة : أن «العول لم يعد يمثل المصرف أمام الرأي العام ووسائل الإعلام من تاريخه».
وكان مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي عصام أبوعجيلة العول، قال عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إنه «ترك مهام الناطق الرسمي باسم المصرف المركزي طرابلس» لظروف وصفها بـ«الخاصة».

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