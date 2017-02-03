نقاد: الأغنية المصرية وصلت مرحلة الفساد

قال الدكتور أشرف عبد الرحمن،إن الأغنية قديمًا كان لها دور كبيرفي تخفيف الألم، خاصة بعد نكسة 1967، كما كان لها تأثير 'يجابي على روح المصريين والجنود في الحرب، ولكن ...