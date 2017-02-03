 Moheet on google
الجمعة 3 فبراير 2017 07:12 مساءً
روابط سريعة
«النجار» رئيسا لمركز الأوقاف لمكافحة الإرهاب
الدكتور عبد الله النجار، عضو هيئة كبار العلماء

«النجار» رئيسا لمركز الأوقاف لمكافحة الإرهاب

الجمعة، 3 فبراير 2017 07:39 م

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إسناد رئاسة مركز الأوقاف لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر الشريف.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة السلام ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الدراسات والبحوث، والندوات التثقيفية وإقامة الندوات والمحاضرات الخاصة لتفنيد أباطيل المتطرفين عملا على نشر ثقافة التسامح والسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما سيضم المركز نخبة واسعة من العلماء وخاصة الشباب ومن رجال السياسة والفكر والثقافة وعلماء النفس والاجتماع وسائر الأطياف الوطنية باعتبار أن مواجهة التطرف والإرهاب قضية دينية ووطنية ومجتمعية تحتاج إلي تضافر الجهود والمواجهة الشاملة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3