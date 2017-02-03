قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إسناد رئاسة مركز الأوقاف لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر الشريف.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة السلام ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الدراسات والبحوث، والندوات التثقيفية وإقامة الندوات والمحاضرات الخاصة لتفنيد أباطيل المتطرفين عملا على نشر ثقافة التسامح والسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما سيضم المركز نخبة واسعة من العلماء وخاصة الشباب ومن رجال السياسة والفكر والثقافة وعلماء النفس والاجتماع وسائر الأطياف الوطنية باعتبار أن مواجهة التطرف والإرهاب قضية دينية ووطنية ومجتمعية تحتاج إلي تضافر الجهود والمواجهة الشاملة.