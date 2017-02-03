حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المصريين المقيمين في إيطاليا من عملية النصب التي تمت ملاحظتها خلال الآونة الأخيرة بدعوى عمل إقامة أو تجديدها في أسرع وقت ممكن مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكد الوزير، إنه تلقى اليوم الجمعة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ينبه فيه العاملين المصريين بإيطاليا بعدم التعامل مع أشخاص عاديين للحصول علي التأشيرة أو تجديد الإقامة، بحسب وكالة “أونا”.

وشدد “سعفان” على أن المستشار العمالي المصري في إيطاليا عزت عمران في خدمة كل من يحتاج المساعدة ، مشيرا إلى أنه يجب على العامل المصري أن يتم التعامل مع الجهات الإيطالية المختصة للحصول علي الإقامة، حيث أن الطريق الشرعي لتجديدها ، هو التقديم عن طريق البريد الإيطالي، وينتظر العامل لحين اتصال “إدارة الهجرة” بوزارة الداخلية به للحضور لعمل أو تجديد الإقامة، مؤكدا أنه على العامل الإستعلام عن كل ما يهمه من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو، فلا يتوانى العامل بالإتصال بالمستشار العمالي.

وناشد الوزير العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج بضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التى يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر لمراجعة تلك العقود والتأشيرات عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات “المضروبة”،بعد أن تم ضبط العديد من المستشارين العماليين ببعض الدول العربية بتأشيرات مزروة تصدر من داخل مصر للعمل بهذه الدول.