بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤمن زكريا، جاهزًا بشكل نهائي للقاء السوبر أمام الزمالك، المقرر له 10 فبراير، بملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

وأوضح طبيب الأهلي الدكتور خالد محمود، أن اللاعب تخلص من إجهاد العضلة الخلفية الذي كان يعاني منه، والذي لم يتمكن بسببه من المشاركة في مران الفريق ليومين متتاليين، قبل أن يتعافى ويشارك في المران مساء أمس /الخميس/ ويظهر بشكل جيد في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني.