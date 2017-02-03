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المكتب الاقليمي لبنك التنمية الإفريقي يباشر مهامه رسميا في تونس
بنك التنمية الإفريقي

المكتب الاقليمي لبنك التنمية الإفريقي يباشر مهامه رسميا في تونس

الجمعة، 3 فبراير 2017 07:31 م

استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ظهر اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن البنك الإفريقي للتنمية يتقدمه المدير العام الجديد للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات للبنك بمنطقة شمال إفريقيا محمد العزيزي، وذلك بمناسبة الانطلاق الرسمي لمهام المكتب الاقليمي للبنك بتونس.
استعرض اللقاء مسائل تخص واقع وآفاق التعاون المثمر بين البنك والدولة التونسية والاستراتيجية المستقبلية الثنائية 2017 – 2019. وأبلغ محمد العزيزي رئيس الحكومة التونسية بترحيب البنك وارتياحه لفتح مكتبه الإقليمي في شمال إفريقيا بتونس.
وقال العزيزي إن البنك حقق لدى تواجده في تونس نتائج جدّ إيجابية، منوها بما تحقق من إنجازات في مجالات تتعلق بالطرقات والبنية التحتيّة والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير والكهرباء، مشيرا إلى أن ما يناهز مليون تونسي استفادوا من برامج البنك، وتحسنت أوضاعهم بفضل تدخلاته و أن 650 ألف تونسي انتفعوا من برنامج التزود بالكهرباء إلى جانب إنجاز ما يقارب 3700 كم من الطرقات.

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