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هشام بنتن: نفضل مصر كواجهة استثمارية لمشروعاتنا
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هشام بنتن: نفضل مصر كواجهة استثمارية لمشروعاتنا

الجمعة، 3 فبراير 2017 06:59 م
خاص ـ محيط

قال رجل الأعمال السعودي، هشام بنتن، إنه يفضل مصر كواجهة استثمارية لمشروعاته، نظرًا للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخرًا، لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية.

وأعلن بنتن عن إنتهاء الأعمال الإنشائية للمركز التجاري “بنتن بلازا”، المزمع افتتاحه، خلال أشهر، في مدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه يتفاوض مع رجال أعمال مصريين لإنشاء بعض المشروعات العقارية والتجارية.

وأوضح “بنتن” أنه عقد اجتماعًا مع المستشاريين الفنيين والماليين لمشروعاته بمصر، لبحث تسويق وبيع وحدات “المول التجاري”، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ذللت العقبات التي كانت يواجهها المستثمرون السعوديون في الفترة الأخيرة.

وتابع: “أهم العقبات التي واجهته في الفترة الماضية، هي: تنفيذ القوانين بأثر رجعي، إلا أن الحكومة المصرية حلت تلك الأزمة لاستقطاب عدد من المستثمرين، في ظل الركود الاقتصادي”.

واستطرد قائلا :”هناك بعض الأزمات التي تواجه المستثمرين السعوديين على رأسها: تعديل بعض العقود، والأراضي”، مشيرًا إلى أنها الآن بين آيدي لجان فض المنازعات، التي وعدت وزير الاستثمار داليا خورشيد بحلها.

وكان الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الإسلامية، صرح في وقت سابق، بأن 80% من أزمات رجال الأعمال السعوديين في طريقها للحل.

وتسعى مصر في الفترة الأخيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومعدلات النمو، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي.

وكان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه أمام العملة الأجنبية في 3 نوفمبر الماضي، بهدف توحيد سعر العملة أمام المستثمر الأجنبي، والقضاء على السوق السوداء.

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