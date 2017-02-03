بدء عودة النازحين النازحين إلى حي الـ700 جنوب مدينة سرت الليبيةالجمعة، 3 فبراير 2017 06:53 م
أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص ،التابعة للمجلس الرئاسي الليبي إنه سيتم البدء في آلية عودة النازحين إلى حي الـ700 جنوب مدينة سرت، في التاسعة من صباح الأحد القادم.
وقال المركز الإعلامي، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ«الفيس بوك»، «وفقاً لآلية رجوع النازحين التي وضعتها لجنة مشكلة بقرار صادر عن آمر غرفة العمليات العسكرية الخاصة بالعملية فإن العودة لحي الـ700 ستكون اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا ليوم الأحد القادم».
وطالبت اللجنة من «أرباب الأسر طباعة النماذج المرفقة وتعبئة البيانات والحضور لمقر اللجنة المشرفة على عودة السكان بمقرها داخل الحي».
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