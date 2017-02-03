أعلنت تقارير إعلامية إسرائيلية أن شخصين أصيبا اليوم /الجمعة/ بإصابات خطرة إثر انفجار سيارة في مدينة حولون بوسط إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى أن القوات تتشكك في أن يكون الحادث جنائيا، بحسب ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.