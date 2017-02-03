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إصابة شخصين إثر انفجار سيارة بوسط إسرائيل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

إصابة شخصين إثر انفجار سيارة بوسط إسرائيل

الجمعة، 3 فبراير 2017 06:34 م
أ ش أ

أعلنت تقارير إعلامية إسرائيلية أن شخصين أصيبا اليوم /الجمعة/ بإصابات خطرة إثر انفجار سيارة في مدينة حولون بوسط إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى أن القوات تتشكك في أن يكون الحادث جنائيا، بحسب ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

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