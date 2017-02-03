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شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في "السوبر"
شيكابالا

شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في "السوبر"

الجمعة، 3 فبراير 2017 06:31 م
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي، قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب محمد زايد والتي شهدت مفاجأة كبيرة باستبعاد محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق.

وضمت قائمة الزمالك 24 لاعبًا وهم: أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود جنش في حراسة المرمي.

الدفاع: محمد ناصف وأحمد فتوح وعلى جبر ومحمود حمدي وشوقي السعيد وإسلام جمال وأسامة إبراهيم.

الوسط : طارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وأحمد توفيق وصلاح ريكو ومعروف يوسف ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم وأيمن حفني
الهجوم :ستانلي وأحمد جعفر وباسم مرسى وحسام باولو.

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