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جولة بالدراجات الهوائية بالأقصر لتنشيط ودعم السياحة
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

جولة بالدراجات الهوائية بالأقصر لتنشيط ودعم السياحة

الجمعة، 3 فبراير 2017 06:27 م
أ ش أ

نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، اليوم الجمعة، جولة بالدراجات الهوائية بالأقصر، بمشاركة أكثر من 80 مشاركا من 3 دول عربية وأجنبية وهى ألمانيا والكويت بالإضافة إلى مصر، بحضور الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الرياضة وحفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وقال الإبياري - في تصريح اليوم - إن الجولة تأتي في ختام جولات الدراجات الهوائية والتي نظمتها الوزارة بالمحافظات وذلك لتنشيط السياحة وزيادة الأفواج السياحية للمعابد الأثرية بالأقصر بواسطة الدراجات الهوائية، مشيرا إلى أن الجولة كانت لمسافة 60 كيلو مترا بداية من معبد حتشبسوت بالبر الغربي وحتى معبد الأقصر بالبر الشرقي.

ومن جانبه، أشاد حفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بجهود وزارة الشباب والرياضة وحرصها على إقامة أنشطة رياضية بالأقصر لتنشيط السياحة الرياضية وتعريف الشباب المصري بآثار مصر وتاريخها.. مشيرا إلى أن السياح الأجانب تفاعلوا بشكل إيجابي مع الشكل الحضاري الذي ظهر عليه الشباب المشارك في الجولة.

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