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عقب تعرضة لهجوم إرهابى.. تعرف علي موعد إعادة افتتاح متحف "اللوفر"
متحف اللوفر

عقب تعرضة لهجوم إرهابى.. تعرف علي موعد إعادة افتتاح متحف "اللوفر"

الجمعة، 3 فبراير 2017 06:06 م
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أعلن  وزير الثقافة الفرنسى، أنه سيتم إعادة افتتاح متحف اللوفر، غدا السبت، رغم الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم عليه، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

ومن جانبها .. تطوق الشرطة الفرنسية، متحف اللوفر فى فرنسا .

وقال وزير الداخلية الفرنسية، إن هناك حدث خطير بمتحف اللوفر، حيث أطلقت الشرطة النار على مشتبه به، حاول اقتحام المتحف، وشن هجوم بسلاح أبيض، وسط العاصمة الفرنسية باريس.

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