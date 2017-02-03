استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أول ىرحلة عراقية قادمة من مطار بغداد إلى شرم الشيخ، وعلى متنها 80 راكبا، وتم استقبال الركاب بالورود داخل صالة الوصول.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولى إن المطار استقبل طائرة الخطوط العراقية القادمة من مطار بغداد رحلة رقم ١٩٣، وعلى متنها ٨٠ راكبا، وأضافت المصادر إن الشركة سوف تقوم بتشغيل رحلات أسبوعيا من بغداد إلى شرم الشيخ.

وأضافت المصادر أنه تم استقبال الرحلة العراقية باحتفالية كبيرة داخل المهبط، حيث قامت سيارات المطافئ باستقبالها بمدافع المياه، وهو الإجراء المتبع فى استئناف الرحلات أو افتتاح خط جديد، وأشارت المصادر إلى أن فرق العلاقات العامة قامت باستقبال الأشقاء العراقيين بالورود، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل صالة الوصول الدولى.