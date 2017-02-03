 Moheet on google
الجمعة 3 فبراير 2017 05:37 مساءً
روابط سريعة
امريكا تفرض عقوبات على إيران تشمل 13 شخصا و12 كيانا
دونالد ترامب

امريكا تفرض عقوبات على إيران تشمل 13 شخصا و12 كيانا

الجمعة، 3 فبراير 2017 05:43 م
محيط

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية  فرض عقوبات على إيران تشمل 13 شخصا و12 كيانا، وذلك وفقا لما ذكرتة فضائية  اكسترا نيوز “extra news”، فى خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3