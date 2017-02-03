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صحة جنوب سيناء": نقل المصابين بحادث نويبع لمستشفيات شرم الشيخ ودهب
حادث تصادم ـ انقلاب اتوبيس رحلات

صحة جنوب سيناء": نقل المصابين بحادث نويبع لمستشفيات شرم الشيخ ودهب

الجمعة، 3 فبراير 2017 05:34 م

قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل نقل المصابين فى حادث انقلاب الأتوبيس السياحى على طريق نويبع، منذ قليل، حيث تم نقل الحالات الخطيرة إلى مستشفى شرم الشيخ، والحالات المتوسطة لمستشفى دهب والبسيطة إلى مستشفى نويبع.

وأضاف، أنه الإحصاءات المبدئية للحادث تشير إلى وجود 6 وفيات و40 مصابا، مشيرا الى ان سيارات الإسعاف مازالت تجرى عمليات نقل المصابين.

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