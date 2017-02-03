وزير الثقافة المصري لنظيره السعودي : اختبارات علاقتنا جعلتها أكثر قوةالجمعة، 3 فبراير 2017 04:36 م
قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي إن أن مشاركة مصر بمهرجان الجنادرية للتراث، تثبت وترد على كل من يقولون ويحاولون إثارة مشكلة في العلاقات المصرية السعودية، والعلاقات المصرية السعودية راسخة الجذور وأقوى من كل ما يتوهمون”.
وأضاف الطريفي، خلال لقائه بالصحفيين المصريين بالرياض مساء أمس الخميس على هامش زيارة وزير الثقافة حلمي النمنم لمكتبة الملك فهد بالرياض، ان مصر دولة كبيرة وذات تاريخ وحضارة، وتمثل في العالم العربي الرقم الأكبر، مؤكدًا أن حضور مصر في مهرجانات مثل مهرجان الجنادرية يضيف لهذا المهرجان كون مصر ضيف شرف.
ولفت الي أن الشعوب تدرك أهمية العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.
وتابع: «نحن حريصون على التعاون ليس فقط على المشاركة الجنادرية، فقد بحثنا مع وزير الثقافة حلمي النمنم التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالثقافة والفنون مثل الموسيقى وتكريم وتدعيم الموهوبين»
وأكد علي أهمية صياغة استراتيجية ثقافية بين البلدين، قائلا: «عملنا عدد من البرامج للاستفادة من التجارب المصرية في الثقافة وقد تم تأسيس هيئة الثقافة في المملكة لتعزيز التشاور والتعاون في الفنون والثقافة».
من جانبه، أكد وزير الثقافة حلمي النمنم عمق العلاقات بين البلدين، داعيًا إلى أهمية بناء ثقافة البحر الأحمر على غرار ثقافة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر من الناحيتين يضم الدول العربية، والتاريخ أساسه الجغرافيا، مما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.
واضاف: أن العلاقات اختبرت كثيرا فكانت تتعرض تمر ببعض العواصف وتخرج منها أكثر قوة ومتانة، لافتًا إلى تواجد المملكة بقوة في معرض الكتاب وهي أكبر جناح بعد الجناح المصري.
واكد وزير الثقافة ان العلاقات قوية وراسخة بين البلدين، لافتا الي انه تم الاتفاق على ألا تقتصر العلاقات بين البلدين على أنشطة الوزارتين وان كل بلد سترعى النشاط الثقافي وستكون هناك فرق موسيقية، تقوم باحياء د ليالي فنية وثقافية في السعودية وكذلك في مصر».
كان وزير الثقافة حلمي النمنم زار مكتبة الملك فهد بالرياض بدعوة من وزير الثقافة والإعلام السعودي والوفد المصري، حيث تجولوا في مختلف أروقة المكتبة واستمعوا لشرح تفصيلي عن المكتبة ومحتوياتها وفي نهاية الجولة.
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