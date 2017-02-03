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مصرع 7 طلاب وإصابة 32 آخرين بحادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق نويبع الدولى
وفاة المجند الثانى من مصابي حادث انقلاب لوري الشرطة

مصرع 7 طلاب وإصابة 32 آخرين بحادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق نويبع الدولى

الجمعة، 3 فبراير 2017 04:36 م

لقي 7 طلاب مصرعهم وأصيب 32 آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية بطريق نويبع الدولي  والتي تقل عدد من طلاب الجامعة لقضاء أجازة نصف العام بمدينة نويبع .

تلقي اللواء احمد طايل مدير امن جنوب سيناء، بلاغاً من الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة يفيد انقلاب اتوبيس سياحي يقل مجموعة من الطلاب في منطقة الصاعدة بنويبع، مما اسفر عن مصرع سبعة واصابة 32 اخرين، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي نويبع العام.

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