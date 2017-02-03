4×6 .. حينما يعالج الفن إدمان المخدراتالجمعة، 3 فبراير 2017 04:26 م
شهدت قاعة سهير القلماوي، ضمن فعاليات الاحتفاليات الفنية أمس الخميس بمعرض الكتاب، عرض ومناقشة فيلم وهو روائى قصير يدور حول تعاطى المواد المخدرة.
تقوم بالبطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى، والتأليف لعمرو حسن والإخراج لحامد سعيد، وتم إنتاجه تحت رعاية صندوق مكافحة المخدرات.
وقال عمرو حسن إن هناك 12 ألف مشهد تعليمى لتعاطى المخدرات تم عرضها خلال المسلسلات الرمضانية، ترسخ فكرة لامعة إيجابية عن المدمن أولاً، وتبين سلبيات المخدرات فى حياة البشر، فكان من الضرورى وجود عمل يلقى الضوء على السلبيات من البداية.
وقال المخرج حامد سعيد، إن ميزة هذا العمل أنه استند على مرجعية علمية، فقمت بزيارة مصحات كثيرة واطلعت على إحصائيات مختلفة خاصة بالمخدرات، وحاولت أن أقول من هذا الفيلم أن المدمن ليس مجرمًا بل هو إنسان مريض يفصله الإدمان عن عالمه، ولابد له من معاملة خاصة لعلاجه، بدلًا من تحوله إلى مجرم يسعى لفعل أي شيء بغرض الوصول للمخدر، خصوصًا أن الحالة الاجتماعية والفكرية والمراحل العمرية متساوية فى هذا الأمر.
وهناك أبواب خلفية لتعاطي المخدرات والترويج لها ومنها الاستخدام غير السليم للعقاقير الدوائية، وهناك 27 % ممن يتعاطون المخدرات من السيدات، وهذا يمثل خطرًا كبيرًا جدًا على المجتمع، يهدد أهم أعمدة الأسرة التى يترتب عليها كل تقدم فى حياتنا.
وقال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن عمل توعية عامة وشاملة ومستمرة عن المخدرات ضروة، فهى تزيد آلام الإنسان ولا تخففها حسب مزاعم وتخيلات البعض، ولابد من تغير سلوك المجتمع ، ومن المهم استثمار دور الدراما لإحباط هذه الشائعات والثقافات، وتخفيف أعداد ضحايا الإدمان يرتبط من زاوية أخرى بعلاج أزمات اجتماعية كالتفكك الأسرى والجهل وزيادة العشوائيات.
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