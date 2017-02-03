احتفل الكاتب والصحفي “أحمد الجمل” ، بتوقيع مجموعته القصصية الجديدة “موت أرق” ، الصادرة حديثًا عن دار الدار للنشر والتوزيع في بروتوكول تعاونها مع جماعة “إضافة” الثقافية ؛ وذلك في جناح الدار بصالة 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

حضر الحفل لفيف من الصحفيين والكتاب وعدد من أصدقاء الكاتب وأقاربه، وعلى رأس الحضور: الكاتب هشام اصلان ، الدكتور إبراهيم الجهيني ، عدد من كتاب الدار، المترجم محمود مصطفى والصحفى أحمد البردينى والصحفي أحمد شعراوي ، الناشر والفنان التشكيلى محمد صلاح مراد ، المحامين بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أحمد الاسيوطى وأحمد عمران واشرف عبد الناصر.

يذكر أن “أحمد الجمل” يعمل صحفيًا، وتعد هذه المجموعة القصصية “موتٌ أرقُّ” هي أول عمل أدبي له ، لكنه سبق أن اشترك بالعديد من الورش المتخصصة في الكتابة الإبداعية على رأسها جماعة “إضافة” الثقافية للشاعر والناقد الأدبى “إبراهيم الجهيني”، تم تكريمه في مؤتمر 100 ألف أديب من أجل التغيير.