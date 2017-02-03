مجلة "الفكر المعاصر" تحتفل بإنطلاقتها فى معرض الكتابالجمعة، 3 فبراير 2017 04:19 م
شهدت قاعة أمل دنقل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ضمن أنشطة “كاتب وكتاب” أمس الخميس، إقامة احتفالية مجلة الفكر المعاصر بحضور كل من الدكتور عزت قرنى رئيس تحرير المجلة، والدكتورة ليلى يوسف مدير تحرير المجلة .
وقالت ليلى يوسف إن المجلة تهدف لنقل الفكر العربى المعاصر إلى كافة أنحاء العالم، كما تحاول نقل فكر وثقافة دول حوض المتوسط إلى العالم الخارجى، والمشاركة الفعالة فى تقديم فكر لتطوير الخطاب الدينى.
وقال عزت قرنى، إن المجلة بدأت منذ يناير 1965 ولكنها أغلقت فى اكتوبر عام 1971 إغلاقًا مقصودا ، والإصدار الجديد لها دليل على حيوية فكر الشعب المصرى، والفكر هنا مقصود به المعنى العام بتقديم رؤية للمستقبل وتقديم قواعد السلوك والنسق العالم.
وأضاف قرني، أن صدور المجلة دليل على حيوية مصر وتواجد فكر بها يوجهنا فى حياتنا بفكر مختلف، فنحن منذ فترة اهتزت حياتنا تأثرًا بارتفاع أسعار الدولار وتعويم الجنيه، ولكن مع كل هذا ظلت سمة التلاحم أساسية فى الشعب المصرى.
وأشار إلى أننا نريد أن نعرف فى مصر ماذا نريد أن نكون وماذا يجب علينا أن نفعل، وهذا يتطلب تواجد أنظمة فكرية وفكرًا قادرًا على إنتاج منظومات فكرية ، ولكن بشرط أن يكون لدينا تعدد فى المنظومات الفكرية وتترك هذه المنظومات الفكرية المتعددة للمجتمع ليختار ما يشاء.
وأوضح أن هناك محاولات متعددة من الخارج لضرب مصر وتهديدها حتى لا تستقر منظومتها الفكرية لجيلين أو ثلاثة، نظرًا لعلم الغرب بشكل كبير أنه لو استقرت مدة جيلين أو ثلاثة ستتقدم وتتطور أنظمتها الفكرية بشكل كبير ، وهذا ما أدى إلى المحاولات المضنية للغرب للإيقاع بمصر كل فترة حتى لا تتمكن من التقدم، وهذا يحتم علينا الانتباه بضرورة تقديم أنظمة فكرية تعددية تناقش ويصطفى من بينها عناصر من أنظمة فكرية مختلفة حتى يستقر المجتمع على النظام الفكرى الذى يمكن أن نسير عليه .
وأشار قرني، إلى أننا نريد أن تكون لدينا فلسفات تنير لنا الطريق فى كل الميادين فى السياسة والأخلاق والاقتصاد وعلوم الاجتماع واللغة، وكل الميادين المختلفة، وهذا ما نحتاجه فى عالمنا اليوم، مشددًا على أن الحاجة للفكر أساسية، ولكن يجب أن نفرق بين الفكر الذى يفرضه الحكام، والفكر الذى يقترحه أصحابه ولا يرغبون فى فرضه بالقوة، وهذا هو المعنى الذى جاء فى القرآن الكريم حرفيًا فى “لست عليهم بمسيطر” .
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