اكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الجمعة التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب التزاما كاملا بالدفاع عن اليابان.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي - في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالعاصمة اليابانية (طوكيو) - على دعم واشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الحالية لليابان، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الياباني بوزير الدفاع الأمريكي، معربا عن تطلعه لزيارة البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وكان ماتيس قد صرح - في وقت سابق اليوم، خلال زيارته للعاصمة الكورية الجنوبية (سول) - بأن استخدام كوريا الشمالية لأي أسلحة نووية لشن هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد “فعال وكاسح”، على حد تعبيره.