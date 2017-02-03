شاركت مريم ميرزا عضو مجلس ادارة الاتحاد البحريني للسباحة في الاجتماع الأول للجنة المرأة بالاتحاد العربي للسباحة والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال الاتحاد البحريني - في بيان اليوم الجمعة - إن الاجتماع ناقش اللائحة الداخلية لعمل اللجنة ومهام ومسؤوليات اللجنة والخطة المستقبلية لعملها.

ورفعت اللجنة توصياتها للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة للبت فيها واعتمادها، ومن بينها زيادة أعضاء اللجنة واعتماد توزيع المناصب الإدارية باللجنة الصادر عن الاجتماع.

كما رفعت اللجنة توصية بتنظيم دورات تدريب وتحكيم للسباحة على هامش البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي للسباحة.

وتسعى هذه اللجنة لتطوير السباحة النسوية في الوطن العربي ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها النهوض بالسباحة النسائية خصوصاً في ظل ما تشهده الرياضة النسائية عموماً من تطور كبير في مختلف الرياضات.