البحرين تشارك في اجتماع الاتحاد العربي للسباحة في الاردنالجمعة، 3 فبراير 2017 04:09 م
شاركت مريم ميرزا عضو مجلس ادارة الاتحاد البحريني للسباحة في الاجتماع الأول للجنة المرأة بالاتحاد العربي للسباحة والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال الاتحاد البحريني - في بيان اليوم الجمعة - إن الاجتماع ناقش اللائحة الداخلية لعمل اللجنة ومهام ومسؤوليات اللجنة والخطة المستقبلية لعملها.
ورفعت اللجنة توصياتها للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة للبت فيها واعتمادها، ومن بينها زيادة أعضاء اللجنة واعتماد توزيع المناصب الإدارية باللجنة الصادر عن الاجتماع.
كما رفعت اللجنة توصية بتنظيم دورات تدريب وتحكيم للسباحة على هامش البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي للسباحة.
وتسعى هذه اللجنة لتطوير السباحة النسوية في الوطن العربي ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها النهوض بالسباحة النسائية خصوصاً في ظل ما تشهده الرياضة النسائية عموماً من تطور كبير في مختلف الرياضات.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
غداً.. بدء التحقيق في إدراج «أبو تريكة» بقوائم الإرهاب
قرر المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إرسال طلبات حضور التحقيق فى قضية إدراج 1502 شخص من قيادات جماعة “الإخوان” على قائمة ...Fri, 03 Feb 2017 13:35:54 GMT
-
نقاد: الأغنية المصرية وصلت مرحلة الفساد
قال الدكتور أشرف عبد الرحمن،إن الأغنية قديمًا كان لها دور كبيرفي تخفيف الألم، خاصة بعد نكسة 1967، كما كان لها تأثير 'يجابي على روح المصريين والجنود في الحرب، ولكن ...Fri, 03 Feb 2017 13:20:20 GMT
-
«الفيفا» يتغزل بتاريخ «الفراعنة»
أبرز الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” تسجيل المنتخب المصرى رقم مهم، حيث لعب 24 مباراة متتالية دون هزيمة، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”. ...Fri, 03 Feb 2017 11:17:44 GMT
-
التحفظ على سائق أتوبيس حادث «الزعفرانة»
أكد اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر، أنه تم نقل 12 مصاب في حادث طريق “الزعفرانة - غارب” إلى مستشفى الجونة و4 مصابين في حالة حرجة إلى مستشفى دار الفؤاد وحالة ...Fri, 03 Feb 2017 13:20:20 GMT
-
حقنة «سامة» تغزو مصر.. وتهدّد حياة «الحوامل»
كشفت نائبة في البرلمان المصري عن بيع عدد من المراكز الطبية والصيدلية حقنة “سامة” تشكل خطرًا كبيرًا على حياة السيدات الحوامل في مصر تحت اسم “آر.إتش”، تباع كبديل ...Fri, 03 Feb 2017 11:02:00 GMT
-
حقيقة وقوع انفجار في «مصر الجديدة»
نفى اللواء أشرف قابيل مدير شرطة المفرقعات بالقاهرة، صحة ما تردد حول وقوع انفجار بمنطقة مصر الجديدة خلف حديقة الميريلاند. وأضاف قابيل، أن هذا الخبر عار تماما عن ...Fri, 03 Feb 2017 12:34:49 GMT
-
بالصور.. وصايا السيسي لطلبة «الكلية الحربية»
فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلية الحربية فجر اليوم بزيارة مفاجئة، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب ...Fri, 03 Feb 2017 08:49:16 GMT
-
وصفة للسعادة.. أقصوا الذكريات المؤلمة من المخ - محيط
قال علماء يابانيون إنهم توصلوا إلى طريقة للفصل بين الذكريات المرتبطة ببعضها في المخ. ويأملون في أن تساعد هذه الدراسة على تطوير علاج جديد لما…Fri, 03 Feb 2017 08:32:22 GMT