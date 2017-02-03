كشفت ندوة ناقشت أمس الخميس بمعرض الكتاب، كتاب الدكتور علاء عبد الحفيظ “المواءمة بين اعتبارات الأمن والممارسة الديمقراطية.. الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً”، بحضور الكاتب محمد يوسف والصحفي محمد الغيطي، عن خلط العديد من المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بحلم الديمقراطية في العالم الثالث والقرارات الأمنية التي تصدر مواكبة لكل عصر سياسي أو نظام.

وقال محمد الغيطي إن هذا الكتاب غاية في الأهمية خاصة في تلك اللحظات التاريخية التي يمر بها عالمنا الثالث أو ما يعرف بالدول النامية، لأن الكتاب يمكن تسميته بأنه كتاب مرحلة أو لحظة تاريخية توضح بجلاء لاشك فيه علمياً أن الديمقراطية وممارستها تمر بمراحل وخطوات محددة بإطار تاريخي صارم، ونحن في مصر مررنا بتلك المراحل منذ عهد الملكية حينما كان الملك يملك ولايحكم ثم ثورة 1919 والتي أنجبت ولاول مرة في تاريخ مصر الحديث صعود حكومة وطنية متمثلة في الزعيم سعد زغلول عام 1924 ، ثم بعد ذلك وقوع ثورة 1952 وفهمها السياسي وممارستها للديمقراطية عن طريق تحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية ، وأخيراً ثورة 25 يناير والصراع الذي نشأ حول كيفية ممارسة الديمقراطية في ظل إجراءات أمنية مشددة .

ويفسر المؤلف ما جاء في كتابه من مصطلحات متعلقة بالديمقراطية والأمن قائلاً: هناك اعتقاد خاطئ لدي الجماهير في أي دولة بأن الديمقراطية تنتقص أو تزيد بشكل عكسي بالإجراءات والقرارات المرتبطة بالأمن القومي ، وهذه أوهام لاعلاقة لها بالواقع الحقيقي ، بمعنى أنه من الممكن أن تمارس الديمقراطية على أوسع نطاق في ظل إجراءات وقرارات متعلقة بالأمن القومي ، وسوف اتحدث هنا عن أمريكا كنموذج للديمقراطية استطاع وعبر سنوات طويلة أن توازن بينهما بشكل كبير داخل الولايات الأمريكية وخارج حدودها أو مايعرف بالأمن الدولي أو العالمي.

وحينما تتخذ إجراءات وقرارات أمنية مرتبطة بأحداث عالمية كالحرب العالمية الأولى والثانية أو حرب فيتنام، كان يتم التراجع السريع عن تلك القرارات الأمنية بمجرد الانتهاء من الحدث العالمي، وللأسف ومنذ 11 سبتمبر 2001 وتفجير برجي التجارة العالميين، اتخذت أمريكا إجراءات وقرارات أمنية حادة ولم تتراجع عنها، مثل إنشاء وزارة للداخلية لأول مرة في تاريخها والتجسس واختراق حقوق الإنسان ضد المهاجرين وبخاصة العرب والمسلمين .

يشيد الكاتب محمد يوسف بما جاء في الكتاب من شرح علمي ودقيق لمفاهيم ومصطلحات ومقولات الأمن القومي العالمي وشروطه ولكن يعترض قائلاً : إن الكتاب يقر بأن أمريكا بلد يمارس ديمقراطية حقيقية، فهذا كلام غير حقيقي ويكفي أن نعرف أنه لا توجد وثيقة أو مستند أو دليل تاريخي واحد يثبت أن هناك تنظيما كان يسمى ” القاعدة ” ولكن الذي حدث مؤامرة أمريكية مدبرة لسبتمبر 2001 ، لكي توجد ذريعة للسيطرة على العالم ومقدراته، وما تمارسه أمريكا من ديمقراطية يمكن أن نطلق عليها ديمقراطية رأسمالية مزيفة .