أعلن الدكتور أشرف حسن “من مركز تدريب مصر للطيران”، مفاجأة بعرض تخفيضات على الكورسات والتدريبات الخاصة بالمركز بنسبة ٥٠%، بمناسبة معرض القاهرة الدولي الكتاب، فى إطار تعاونه مع جهود الهيئة العامة للكتاب وشعار “الشباب وثقافة المستقبل”.

وكذلك عمل تخفيضات على تدريب الحجز الذي يحصل خلاله المتدرب على تدريب عملى على الحجز لمدة شهر، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين في الموسم الماضي وصل إلى ٢٣ ألف متدرب، داعيًا الشباب لسرعة حجز كورساتهم، في الفترة الممتدة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال الندوة التي انعقدت، أمس الخميس، بقاعة ضيف الشرف، بعنوان “مصر للطيران.. تأهيل وتوظيف الشباب”، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور أشرف حسن: “كورساتنا متنوعة في كل جوانب الطيران، منها تدريب الطوارئ وإنقاذ الركاب، فالعالم كله متوجه بالاهتمام بالأمن، نتعلم تأمين الطيارات والمباني وتدريبات الدفاع عن النفس والغير، والتعامل مع حاملي الأسلحة والمجرمين”، مشيرا إلى أن كورسات المركز معتمدة في عدة جهات دولية ومنها “الايافا”، وهي أكبر جهة مختصة في هذا المجال في العالم.

وأضاف حسن، أن المركز يدرب الفنيين والتقنيين على تحميل الأمتعة والطرود، مشيرا إلى أن من يقوم بهذا الأمر في المطارات ليس مجرد “شيال”، فالأمر دقيق وهام.

واستكمل حسن: “بالنسبة لضيافة الطيران، فالمركز يعلم الفتاة التحكم في أعصابها، وكيفية الحفاظ على شكلها وحالتها النفسية وتحمل الركاب، وهناك دورة تدريبية متخصصة في ذلك”.

وعرض الطيار محمد منار على الحضور التحديات التي تواجه العاملين بالطيران، والتي من أهمها تحمل مسؤولية أرواح الركاب وسلامتهم التي قد تصل للتضحية من قبل الطيارين أو أطقم الطائرات بسلامتهم، من أجل ذلك، في ظل متغيرات عالمية تؤثر في هذا المجال، خاصة مع تكرار حوادث السقوط أو الاختطاف أو التفجيرات الإرهابية.

وترجمت دينا الفولي ” من المركز” للحضور مقطع الفيديو الذي تم عرضه على الحضور، الذين غلب عليهم العنصر الشبابي، ثم قالت: “لدينا ٨ سيدات طيارات وكابتن، ما يعني أن لكل فتاة الفرصة لتحقيق أحلامها في مختلف المجالات وليس فقط الضيافة”

وقال مصطفى عبد الشافي، مدير الندوة، إن التدريب بمركز مصر للطيران لا يقتصر على المصريين فقط، وإنما٥٠%من طلاب المركز أجانب وعرب، ولذلك يشترك في المعارض المختلفة،

مضيفا أنالكورسات الكبيرة، منها نسخ قصيرة لطلبة الجامعات وهو يساعدهم على فهم المهنة، قبل اتخاذ قرار الخوض فيها.

وأضاف، أن هناك مجموعة من كورسات التخصصات الدقيقة، وكذلك لطلبة النظم والحاسبات، ففي مركز تدريب مصر للطيران، يتم إنتاج برامج خاصة للحجز والتدريب الصيفي وغيره، كما أن هناك جزء خاص بالتعامل مع البيانات وكيف استخدمها، والجديد هذا العام هو تعلم برمجيات الويب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. وكان كورس البيانات باللغة العربية وو صلت فوائده إلى ٢ مليون موظف.

وأوضح عبدالشافي أن المركز يوفر لجميع الجامعات الزيارات المجانية والتجول في مقره.

