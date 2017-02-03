اجتمع ثلاثة شعراء من أحفاد الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، على مائدة القاعة الرئيسية، أمس الخميس، يستعرضون شهاداتهم خلال ندوة “أحفاد صلاح عبدالصبور: رؤى شهادات”، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

قدمت شيرين العدوى ورقة بحثية بعنوان “أحلام الفارس القديم..رؤية وشهادة”، قالت فيها، “اسمحوا لي أن اتخذ من عنوان أحد دواوينه منطلقًا للحديث عنه، ولعل كلمة أحلام بصيغتها ودلالتها وكلمة الفارس بما تحمله من معاني الشجاعة والمواجهة والتحدي، مع وصف الفارس بالقديم، يعيد لنا أجواء الفروسية والبطولة ، وهذا يجعلنا نستحضر الظروف التي أحاطت به، وكيف واجه الظروف، وماذا كانت عُدة شاعرنا في مواجتها.. وأبرز تلك الظروف ذلك الصراع المحتدم بين رواد الشعر الحديث، ويمثلهم آنذاك عبد الصبور، وحراس القديم، وكانوا في نظره طه حسين، والعقاد، وكان هذان العلمان بعمادة أولها للأدب العربي، وتلقب الثاني بالكاتب الجبار”.

وأضافت العدوي، “ورغم أن صلاح عبد الصبور لم يجحد لهما فضل الريادة في الأدب العربي، ولم يكن لهما عداء، لكنه رأى في موقفيهما غير الودي من تيارات الأدب الحديث حجر عثرة أمام تقدم العقل العربي، مما جعله يقسو في انتقادهما في كتابه الأول الذي نشره في سلسلة من المقالات في مجلة روزاليوسف عام 1961م، ثم جمعها في كتاب تحت عنوان “ماذا يبقى منهم للتاريخ”.وقد امتلك القدرة على التغيير”.

وتابعت: “إن الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، امتلك شعرية كبيرة، وثقافة أصيلة تضرب بجذورها في الموروث العربي، فقد تعامل مع التراث من خلال منظور تفسيري حاول من خلاله أن يكشف الروح الكامنة في هذا التراث، وعكف عامين كاملين على التراث العربي الشعري كله، يقرأه ويعجب بأصوات منه، ويرفض أخرى ويقدم قراءات جديدة في ذلك الشعر القديم”.

وتطرقت الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، للحديث عن المنابع الثقافية لشعر صلاح عبدالصبور، معتبرة أن إليوت من أكثر الشعراء الغربيين تأثيرًا في شعرائنا المعاصرين، وبخاصة في دعوته هذه “إلى الارتباط بالموروث”، في جانبيها النظري والتطبيقي، وكان صلاح عبدالصبور من أشد شعرائنا حماسة للتعبير عن تأثره بإليوت في هذا المجال، حتى إنه عندما أراد أن يعبر عن عمق صلته بموروثه عبّر عنها من خلال أفكار إليوت، وربما من خلال عباراته ذاتها، ويقول: “ليس التراث حركة جامدة، ولكنه حركة متجددة، والماضي لا يحيا إلا في الحاضر، وكل قصيدة لا تستطيع أن تمد عمرها إلى المستقبل لا تستحق أن تكون تراثًا، ولكل شاعر أن يختار تراثه الخاص”.

ورأت “العدوي”، أن كثير من الباحثين والدارسين عند شعر صلاح عبدالصبور، في محاولة منهم للنفاذ إلى هذه الرؤية الشعرية، وتجلياتها في دواوينه الشعرية، ومنهم على سبيل المثال؛ د.صلاح فضل، و د.جابر عصفور، ود. محمد فتوح أحمد، ولكل منهم إسهاماته المتميزة في هذا المجال.

وختمت العدوي كلمتها وقالت: ” شعر صلاح عبدالصبور باقٍ فينا نحن الأحفاد، بل إنه باقٍ في العربية ما بقيت الحياة، وما نحن إلا امتداد لصلاح عبدالصبور في إبداعه الشعري، وفي إيمانه بتلك الروح السارية في الأدب والفن على امتداد الأجيال، هذا الامتداد والتواصل تتجلى مظاهره في إبداعنا الشعري، فكثير ما ينحو في شعره، منحى دراميًا، وكثير منا يفيض شعره بتلك النزعة الصوفية، فضلًا عن توظيف التراث في شخصياته”.

وقدم الشاعر محمد القليني ورقة بحثية بعنوان “ما الذي تعلمته من صلاح عبد الصبور”، مؤكدًا أنه تعلم منه كيف يكون ثائرًا، لأن الشاعر يجب أن يكون ثائرًا على كل أشكال وآليات الكتابة، وعلى قصيدته، مشيرًا إلى أن هذه الثورة لا تعني القطيعة مع التراث، لأن الشاعر الحقيقي يحترم تراثه، ويقرأه بعناية ويتعلم منه، ويتأثر به، لكن في ضوء أن يكون للشاعر رؤيته الخاصة، وليس مجرد ناقل فقط.

وأكد “القليني” أن هذه هي المعادلة الصعبة التي حققها عبد الصبور في شعره، فكتب شعرًا حداثيًا مختلفًا عن كل ما كتب، وفي نفس الوقت تمسك بجذوره وهويته وتراثه، مضيفًا أن الحداثة عند عبد الصبور لم تكن على أشكال الكتابة واللغة والآلية والبناء فقط، بل امتدت إلى الطرح أيضًا الذي تقدمه هذه الكتابة.

وأضاف القليني، أن صلاح عبدالصبور صاحب رؤية عميقة وثاقبة، إذ يضع قصيدته على عتبة المستقبل، تاركًا لنا مهمة الانبهار والخوف في آن واحد، لكن السؤال: هل كانت هذه الرؤية الثاقبة في شعر صلاح عبدالصبور نتاج ذكائه الشخصي فقط؟ أم أن هذه الرؤية بالإضافة إلى الذكاء الشخصي والفطنة، نتاج جهد معرفي ضخم بذله الرجل، واحتكاك كبير بكل ما يخص التاريخ للوصول إلى فهم دقيق للحاضر،ومحاولة التأثير بالإيجاب في المستقبل.

وفي قصيدة شنق زهران، يحدثنا صلاح عبدالصبور، عن شاب مصري بسيط يدعي زهران، أحب فتاة وتزوجها، وأنجب منها غلامًا جميلًا لكنه شُنق في أحداث دنشواي الشهيرة، قبل أن يحقق الأحلام، التي ادخرها لأسرته، وما يميز هذه القصيدة أنها تتحدث عن الحاضر أمثر ننا تتحدث عن الماضي، فهي قصيدة تقف على عتبة المستقبل وتدق أجراس الخطر.

ورأت الشاعرة غادة نبيل، أن أحفاد صلاح عبدالصبور، ليسوا مصريين فقط، وإنما بعضهم من الشعراء العرب، ممن قد يأنفون من شبهة تأثرهم بعبدالصبور، ويرفضونها بشدة، أو يسخرون منه كما رأيت في شهادات شاركوا بها في ضمن عدد لمجلة “نقد” اللبنانية، في إبريل 2007، قال الشاعر اللبناني محمد بركات واضعًا شهادته عن عبدالصبور، في عنوان “جوهرة الإلغاء والإعدام المرعب المتفاخر”.