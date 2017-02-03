بالأسماء.. أبرز «المرشحين» للحقائب الوزاريةالجمعة، 3 فبراير 2017 03:24 م
كشفت مصادر حكومية، عن قائمة الترشيحات النهائية لعدد من الحقائب الوزارية التي يشملها التعديل الوزاري المرتقب، والتي عرضها شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس.
وضمت القائمة، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، لتولي حقيبة “التنمية المحلية”، والدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، لتولي “الاستثمار”، والدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس، لـ”الزراعة”.
وترشح محمد وفاء، العضو المنتدب لإحدى شركات السياحة العالمية، لوزارة “السياحة”، وإيمان النحاس، التى شغلت منصب وكيل أول وزارة القوى العاملة، لتولى حقيبة “القوى العاملة”، وإسماعيل النجدي، رئيس هيئة الأنفاق سابقا، مرشحا لحقيبة “النقل”.
وأوضحت المصادر، أن “إسماعيل” انتهى من إعداد القائمة النهائية للتعديل الوزاري، وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، على هامش اجتماع مناقشة إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومتابعة بعض المشاريع القومية.
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