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السعودية تشيّد أكبر محطة كهرباء في العالم
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السعودية تشيّد أكبر محطة كهرباء في العالم

الجمعة، 3 فبراير 2017 03:15 م

تواصل المملكة السعودية العمل في تشييد ما سيكون أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم.

ووفقا لتقارير صحفية، أنجزت الشركة السعودية للكهرباء جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة؛ كما جاء بوكالة “سبوتنيك”.

ويجب أن تنتج المحطة 605 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية. ومن المتوقع تشغيل كامل قدرة المحطة خلال عام 2018 القادم.

ويشار إلى أن المحطة الجديدة تعد بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الكهرباء بالمملكة، خصوصا أن الجزء الشمسي من المحطة سيوفر نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ على طول عمر المشروع، كما ستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 40 إلى 50 ألف طن سنويا.

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